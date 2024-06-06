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Томичи попробуют продукцию местный брендов и послушают сказки на Дне города

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Завтра, 7 июня, в Томске на площади Ново-Соборной пройдет праздник, приуроченный ко Дню города. Гостей ждет развлекательная программа с интерактивными площадками и дегустацией продуктов местных брендов, сообщает пресс-служба мэрии.

На площади развернутся выставки «Песни о Томске» и «Путь томича». Здесь же все желающие смогут попробовать продукцию местных брендов, поиграть в шахматы, сдать нормы ГТО и посетить экскурсии, посвященные истории города.

На площадке «Сказки Томска» покажут мультфильмы о местном деревянном зодчестве, гости праздника увидят музыкально-фольклорный спектакль «Истории северного неба» и послушают легенду о Томе и Ушае под живой аккомпанемент.

На площадке лектория всех желающих ждут выступления различных спикеров: о совместных онлайн-чтениях, истории города через запахи и известных томичках-героинях прошлых лет.

На главной сцене будет проходить концертная программа «С днём рождения, Томск!». Литературно-художественный театр «Глагол» представит постановку «Легенда о Томе». Затем выступят артисты театра фольклора «Разноцветье» и творческие коллективы ДК «Томский перекрёсток», ДК «Маяк» и Школы искусств №3. В 17.30 праздничный концерт продолжит джаз-оркестр «ТГУ-62». В 19.00 на сцену выйдет ансамбль горского танца «Даймохк», танцевальная команда «ЮДИ», кавер-группа «HITSTERZ» (Томск) и танцующий диско-хаус оркестр «OFFBEATorchestra» (Москва).

Программа празднования:

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