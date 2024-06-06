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В Томске «потушили» пожар в онкодиспансере

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В Томске в рамках пожарно-тактических учений ликвидировали условное возгорание в онкологическом диспансере.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, по легенде учений загорелась кровля здания радиотерапевтического отделения. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожарные спасли 13 человек, получивших травмы разной степени тяжести.

В учениях были задействовано 28 единиц техники и 87 человек личного состава. Основная задача пожарно-тактических учений по ликвидации условного возгорания и спасению людей выполнена успешно.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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