В День города на набережной Ушайки томичи споют народные песни

6 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Томская филармония

Завтра, 7 июня, в Томске в рамках фестиваля Томской филармонии «Классическое лето-2024» на набережной Ушайки пройдет концерт томского ансамбля народных инструментов «Сибирские узоры», сообщают организаторы.

В день города коллектив исполнит популярные народные песни. Перед гостями выступят солистки ансамбля Екатерина Дворниченко и Татьяна Кузнецова, а также инструменталисты под руководством художественного руководителя Николая Кузнецова.

Начало в 19.00, вход свободный. Организаторы уточняют, что в случае сильного ветра или дождя концерт перенесут в Большой концертный зал или в фойе БКЗ.

С актуальным расписание работы уличного фестиваля «Классическое лето-2024» можно ознакомиться здесь.

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