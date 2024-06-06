Реабилитационный центр фонда имени Алены Петровой отметил свой день рождения вместе с волонтерами «Газпромнефть-Востока»

6 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Реабилитационному центру фонда имени Алены Петровой исполнилось семь лет, и в подарок волонтеры «Газпромнефть-Востока» собрали «Коробку храбрости» для детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении томской областной клинической больницы. В акции приняли участие более ста человек.

Проект «Коробка храбрости» — ровесник реабилитационного центра. Цель акции — собрать игрушки, которые врачи дают детям после прохождения болезненных лечебных процедур для поднятия настроения. За 7 лет существования центра адресная социальная помощь была оказана более 600 детям, имеющим различные онкологические заболевания. Волонтеры «Газпромнефть-Востока» третий год участвуют в акции, понимая, насколько важна поддержка маленьких пациентов на сложном пути к выздоровлению.

— Не всегда взрослые могут защитить детей от болезней, которые случаются в их жизни, но мы можем протянуть руку помощи. Мне приятно сознавать, что в нашем коллективе работают отзывчивые, добрые люди. Более того, участниками акции стали не только сотрудники офиса в Томске, но и работники, находящиеся на рабочей вахте на наших автономных активах. Они перевели средства, и на них коллеги приобрели в томских магазинах игрушки для ребят, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Наш фонд — это только мостик между теми, кто хочет помочь и теми, кто этой помощи ждет. За 7 лет у нас появилось много друзей, и нам приятно, что предприятие «Газпромнефть-Восток» — одно из них. Это надежная компания, сотрудники которой всегда отзываются на наши акции, а иногда инициируют их сами, как было с волонтерским проектом «От сердца к сердцу». В результате в одном из отделений ОКБ появилась новая мебель, игровое оборудование. Я искренне благодарю волонтеров предприятия за их отзывчивость и вовлеченность. Это тот самый случай, когда помощь посторонних людей помогает детям мобилизоваться и выстоять в борьбе с серьезной болезнью, — подчеркнула руководитель реабилитационного центра фонда имени Алены Петровой Елена Петрова.

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