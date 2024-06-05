Девелопер «Самолет» планирует вложить более 97 млрд рублей в жилую недвижимость в Томской области

5 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Группа компания «Самолет» инвестирует 97,3 млрд рублей в объекты жилой застройки Томской области. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Документ, рассчитанный на 10 лет, предусматривает содействие в реализации проектов в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), масштабных инвестиционных проектов, направленных, в том числе, на обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан. Общий объем создаваемого жилья должен составить не менее 700 тыс. квадратных метров.

Предполагается, что долгосрочное сотрудничество между Томской областью и группой компаний улучшит инвестиционный климат региона, повысит его привлекательность для новых инвестпроектов, позволит создать новые рабочие места.

«Томская область — один из наиболее динамично развивающихся Сибирских регионов. Согласно нашей стратегии региональной экспансии, „Самолет“ стремится занять лидирующие позиции в ключевых экономических центрах страны. Поэтому данное соглашение — логическое продолжение нашей планомерной работы по развитию региональных девелоперских проектов, достижение устойчивого присутствия компании в наиболее инвестиционно-привлекательных регионах. Уверен, что высокие стандарты продукта „Самолета“ позволят улучшить и без того высокий уровень организации городской среды региона», — отметил управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков.

Согласно данным сайта девелопера, в его периметре развиваются онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.

На конец 2022 года внешняя оценка активов ГК достигла 761,0 млрд рублей. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает 1-е место в Московском регионе по объемам текущего строительства и 2-е место в России.

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