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Жители домов на 30 улицах Томска останутся без воды 19 июня

Город, Томские новости, отключение воды интересные новости Томска график отключения когда дадут воду Жители домов на 30 улицах Томска останутся без воды 19 июня

В среду, 19 июня, в Томске жителей ряда домов в Октябрьском районе останутся без воды из-за капремонта на водопроводных сетях.

Как уточняет пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.00 среды, 19 июня, до 1.00 четверга, 20 июня. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

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