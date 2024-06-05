Жители домов на 30 улицах Томска останутся без воды 19 июня

5 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В среду, 19 июня, в Томске жителей ряда домов в Октябрьском районе останутся без воды из-за капремонта на водопроводных сетях.

Как уточняет пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится с 9.00 среды, 19 июня, до 1.00 четверга, 20 июня. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Азербайджанская ул, 27, 28, 30, 31, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55;

Айвазовского ул, 31, 31/1, 37, 39;

Александра Невского ул, 3, 5, 5а, 5Б, 5в, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24;

Белградский пер, 1а, 3, 4а, 5, 5а, 5в, 6, 7, 8, 8а, 8а стр.1;

Брянская ул, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13;

Брянский пер, 7;

Григорьева ул, 7, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 56, 58;

Грузинская ул, 1, 2, 7, 11, 12, 14, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 38/1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52;

Дальневосточная ул, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14;

Зои Космодемьянской ул, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

Иртышская ул, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56;

Краснознаменная ул, 2, 3, 5а, 6, 8, 9, 10, 10а, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32;

Краснознаменный пер, 1а, 2, 13;

Куйбышева проезд, 2, 2а, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14;

Куйбышева ул, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 стр.3, 25, 26, 30/1;

Междугородная ул, 2, 3, 5, 7, 7а, 8, 10, 12, 20, 20/1, 22, 23, 24, 28, 28 стр. 3;

Менделеева ул, 1, 1г, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 32, 34, 36,38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Молдавская ул, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55;

Музыкальный пер, 3, 10, 14, 16, 18, 20;

Новостройка ул, 1;

Обручева пер, 2, 4, 10, 12;

Полевая ул, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 22;

Пугачева Емельяна ул, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 31, 33;

Репина ул, 10, 12, 15, 15/1;

Сахалинский пер, 7;

Спичечный пер, 1, 3;

Тюменский пер, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Угрюмова Александра ул, 1, 1 стр.1, 1 стр.4, 2, 2/14, 2а, 3/1, 3/1 стр.5, 4, 4/1, 5, 5 стр.3, 6, 7, 7/11, 7/2, 7/3, 7/11, 8, 8 стр.3, 8а стр.1, 9/2 стр.3, 11;

Фурманова пер, 6, 8, 10;

Центральная ул, 4, 4а, 5, 610, 12а, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29;

Щетинкина ул, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно!

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