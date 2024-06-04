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Томичей приглашают на летний фестиваль эстрадного джаза

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В саду Томского областного краеведческого музея 27 июня откроется фестиваль эстрадного джаза «Томск-Джаз-Фест». Томичи и гости города услышат только шедевры джазовой эстрады — без всего «нудного и непонятного», отмечают организаторы.

В этом году фестиваль в Томске пройдет уже в пятый раз. По традиции, главным гвоздем программы станет выступление новосибирского джаз-оркестр «Сибирский Диксиленд». Томичи услышат знаменитые джазовые композиции в исполнении Эмили-Асиэйдуа Атуахину. Она приедет в Томск с новым репертуаром.

Перед гостями фестиваля также выступит мужской вокальный квартет «Бридж» с участием солистов оперной труппы Новосибирского академического театра оперы и балета в сопровождении «Сибирского Диксиленда». Приедет и полюбившийся томичам солист новосибирской филармонии, пианист Дмитрий Карпов. Он и его постоянный партнер по музыкальным спектаклям Андрей Иноземцев исполнят особенно запомнившиеся публике песни из этих постановок.

В фестивале примут участие и томские музыканты из ансамбля «Рэгтайм» и трио Георгия Фефелова. В программе — выступление Леры Филипповой и пианиста Юрия Усольцева. Ведущим фестиваля станет хорошо известный томичам артист и певец, создатель джаз-клуба «Синатра» и проекта «Чемодан Историй» Андрей Иноземцев.

Помимо музыкальной программы гостей мероприятия ждут фудкорт, напитки и фотозоны от партнеров.

Начало фестиваля в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 75 (вход со стороны ул. Гагарина). Стоимость билетов: 1100 — 1550 рублей. Приобрести их можно здесь.

«Томский Обзор» является информационным партнером мероприятия.

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