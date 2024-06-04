В Томске до 28 июля перекрыли одну полосу на участке Московского тракта

4 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

В Томске до 28 июля ограничено движение по Московскому тракту на участке от пер. Базарного до пер. Типографского. Здесь перекрыта одна полоса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение связано с капитальным ремонтом тепломагистрали. Предполагается, что движение будет возобновлено до 20.00 28 июля.

До тех пор проезд автомобильного транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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