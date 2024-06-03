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Томичей приглашают на бал под открытым небом в честь дня рождения Пушкина

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В четверг, 6 июня, в Первом музее славянской мифологии пройдет праздничная программа, приуроченная ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина, сообщают организаторы.

Гостей мероприятия ждет встреча с самим Александром Сергеевичем и царевной-Лебедь, чтение стихов, фотографии на память, а также музыкальный спектакль «Сказка о золотом петушке». Посетители прогуляются по «пушкинской» галерее, а потом напишут свой портрет поэта.

Праздник будет сопровождаться номерами от танцевального коллектива «Мистерия». А в завершении дня рождения состоится бал на крыше музея. Дети и взрослые выучат «па» и продемонстрируют свои танцевальные навыки в парах.

На мероприятии все желающие смогут попробовать блюда по рецептам няни поэта Арины Родионовны.

Начало в 18:00 по адресу: ул. Загорная, 12. Гостям предлагается прийти в нарядных платьях и костюмах.

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