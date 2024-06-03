В Томске по инициативе иностранных студентов впервые пройдет «Месса всех народов»

3 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 9 июня, в томском костеле впервые пройдет «Месса всех народов». Инициаторами мероприятия стали иностранные студенты, обучающиеся в томских вузах.

Как сообщила «Томскому Обзору» фандрайзер прихода Алина Багинская, месса пройдет на нескольких языках, включая русский и английский. Она отразит особенности богослужения в католических церквях разных стран.

— Например, во время месс в Африке люди танцуют, в европейских приходах — более строгий подход. У кого-то песни более динамичные, у кого-то более спокойные. Вот мы и увидим весь спектр, — рассказала Алина Багинская.

Мероприятие начнется в 11.00 в храме на ул. Бакунина, 4 и продлится час-полтора. Принять участие могут все желающие.

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