Впервые в истории игры «Умницы и умники» победила томичка

2 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: гимназия №6 города Томска

Ученица 11 класса томской гимназии №6 Камила Даммер стала победителем во всероссийской гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники» на «Первом канале». Эфир с ее участием прошел в минувшую субботу, 1 июня.

Как сообщает наставник Камилы, учитель истории гимназии №6 Елена Пупасова, это первая победа томских школьников в истории телепередачи. Чтобы получить приглашение на всероссийский этап олимпиады девушка выиграла четырех очных тура в Томске, став абсолютным победителем. Затем, в Москве Камила участвовала в четвертьфинале, победив досрочно на «зеленой дорожке», и полуфинале, одержав победу также досрочно на «желтой дорожке».

Финальное состязание проходило на тему «Великие защитники Отечества: Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Суворов, Кутузов». По итогу трех раундов ректор МГИМО МИД РФ, профессор Анатолий Торкунов назвал фамилии 12 финалистов-победителей, зачисленных в этом году в московский вуз, в их числе оказалась и томичка Камила Даммер.

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