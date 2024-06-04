18+
18+
РЕКЛАМА

Впервые в истории игры «Умницы и умники» победила томичка

Город, Конкурсы и акции, Люди Томска, Томские новости, томск победа новости интересное умницы и умники камила Даммер гимназия 6 школьники Впервые в истории игры «Умницы и умники» победила томичка

Ученица 11 класса томской гимназии №6 Камила Даммер стала победителем во всероссийской гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники» на «Первом канале». Эфир с ее участием прошел в минувшую субботу, 1 июня.

Как сообщает наставник Камилы, учитель истории гимназии №6 Елена Пупасова, это первая победа томских школьников в истории телепередачи. Чтобы получить приглашение на всероссийский этап олимпиады девушка выиграла четырех очных тура в Томске, став абсолютным победителем. Затем, в Москве Камила участвовала в четвертьфинале, победив досрочно на «зеленой дорожке», и полуфинале, одержав победу также досрочно на «желтой дорожке».

Финальное состязание проходило на тему «Великие защитники Отечества: Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Суворов, Кутузов». По итогу трех раундов ректор МГИМО МИД РФ, профессор Анатолий Торкунов назвал фамилии 12 финалистов-победителей, зачисленных в этом году в московский вуз, в их числе оказалась и томичка Камила Даммер.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В путеводителе Explore Siberia появились три новых города

4 июня 2024
Бизнес

Rostic’s не планирует повышать цены на свою продукцию в Томске

19 мая 2024
Томские новости

Дома на шести улицах Томска останутся без воды в середине мая

10 мая 2024
Рассказано

О зарплатах и бюрократии. Томские госслужащие развеяли мифы о госслужбе на встрече молодежного HR-сообщества

4 июня 2024
Томские новости

В День защиты детей в Томске пройдет Зелёный Марафон

7 мая 2024
Томские новости

В Томской области могут ввести обязательное чипирование собак

28 мая 2024
Томские новости

Наука и безопасность. Как устроиться в «Биолит» и не пролететь с учебой

30 мая 2024
Томские новости

Восемь томских «Домов за рубль» ищут арендаторов

14 мая 2024
Томские новости

В Северске откроют первый Rostic`s

16 мая 2024