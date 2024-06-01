На набережной Ушайки в Томске пройдет вечер старинного романса

1 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Томская филармония

Завтра, 1 июня, в Томске в рамках фестиваля Томской филармонии «Классическое лето-2024» на набережной Ушайки пройдет концерт камерной музыки «Звезды на небе», сообщают организаторы.

Гости вечера старинного романса услышат произведения М. Глинки на слова А. Пушкина «Я здесь, Инезилья» и «Я помню чудное мгновение», М. Глинки на слова Н. Кукольника «Жаворонок», Б. Фомина на слова Б. Тимофеева «Эй, друг, гитара», Е. Юрьева «В лунном сиянии», В. Кручинина на стихи К. Подревского «Медовый, аметистовый», С. Прокофьева на слова А. Барто «Болтунья» и др. Полную программу выступления можно почитать по ссылке.

Исполнителями в этот вечер станут Ирина Макарова (сопрано), Юлия Шинкевич (сопрано), Вячеслав Клименко (баритон), Павел Шинкевич (фортепиано). Ведущая концерта — Василина Сыпченко.

Начало в 19.00, вход свободный. Организаторы уточняют, что в случае сильного ветра или дождя концерт перенесут в Большой концертный зал или в фойе БКЗ.

С актуальным расписание работы уличного фестиваля «Классическое лето-2024» можно ознакомиться здесь.

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