Ревизия искусства. В Томске прошел перформанс-эксперимент к 112-летию Пушкинского музея

31 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 30 мая, в пространстве «Кабинет Пушкинского» в Научной библиотеке ТГУ состоялся перформанс-эксперимент с участием оперной певицы Елены Буровой «Ревизия искусства. В будущее возьмут не всё». Мероприятие стало своеобразным поздравлением со 112-летием Пушкинского музея.

Участники перформанса вместе со зрителями поразмышляли на тему будущего искусства и того, какие произведения в него точно стоит взять.

— В «Кабинете Пушкинского» мы экспериментируем, ищем новые формы взаимодействия с публикой и пространством, привлекая томских артистов. Вчера за один вечер мы услышали классический вокал Елены Буровой, заинтересовали участников эксперимента книгами «Кабинета» и выяснили, какие произведения искусства наиболее популярны у томичей, — рассказала заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева.

В работе над перформансом актриса Ольга Райх и оперная певица Елена Бурова вдохновлялись проектом Северо-Кавказского филиала ГМИИ им. А С Пушкина «Искусство в воображаемом будущем» Ростана Тавасиева.



— Само понятие «эксперимент» предполагает, что результаты, полученные в ходе этого метода познания, могут быть совершенно неожиданными. Они ими и получились. Поле, которое создали участники эксперимента, вызвало во мне желание вернуться в «Кабинет» и рассмотреть каждую книгу, — отметила Елена Бурова.

— Меня увлекает соединение устоявшихся форм искусства с современными, и в нашем эксперименте это удалось. В будущее возьмут не всё, но искусство там точно будет, — добавила Ольга Райх.

В завершении мероприятия гости оставили свои поздравления ко Дню рождения ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Как прошел праздничный перформанс-эксперимент — смотрите в фоторепортаже Серафимы Кузиной.

Оперная певица Елена Бурова Фото: Серафима Кузина

Актриса Ольга Райх Фото: Серафима Кузина

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