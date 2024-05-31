Новые светофоры появятся в Томске

31 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева, из архива издания

В Томске обновят ряд светофорных объектов и установят новые. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра Николая Глебовича.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» новые светофоры установят на пересечении пр. Фрунзе и ул. Новгородская, ул. Вокзальная и пер. Паровозный, пр. Академический, 3/1 и 5а. Остальные светофоры на объектах, ремонтируемых за счет федеральных средств, будут модернизированы.

Городской бюджет обеспечит установку новых светофоров на перекрестках ул. Советская и ул. Учебная, ул. Королева, 4, на ул. Татарской в районе Красной мечети.

В сообщении уточняется, что в ближайшее время обновится светофорный объект на перекрестке ул. Красноармейской и ул. Косарева — здесь будет оптимизировано движение, чтобы разгрузить транспортный поток по улицам Красноармейской и Косарева.

— Установка или обновление светофоров — это не просто поставить устройство, которое подает красно-желто-зеленые сигналы. В первую очередь повышаем безопасность дорожного движения. Обязательно необходимо учесть освещенность — это проверяют специалисты. Кроме того, программируем время переключения сигналов, чтобы регулировать потоки, например, чтобы перезапустить объект на перекрестке Косарева-Красноармейской, провели мониторинг автомобильного движения по всей улице, начиная от Яковлева, — рассказал директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Игорь Кашеваров.

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