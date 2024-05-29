18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске запустили производство инактиватора вируса для вакцин

Город, Медицина и здоровье, Образование и наука, ТГУ, Томские новости, вакцины безопасность импортозамещение интересные новости Томска В Томске запустили производство инактиватора вируса для вакцин

В Томске на базе инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) запустили производство отечественного бета-пропиолактона. Это инактиватор вируса для вакцин от гриппа, гепатита А, бешенства, коронавируса и других инфекций, а также вакцин для животных.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, в 2022 году препарат перестали импортировать в Россию, и отечественным фармацевтическим компаниям пришлось искать варианты поставок по многократно завышенной цене. Тогда же ТГУ выиграл грант на разработку технической и конструкторской документации технологии производства препарата.

Учёные химического факультета ТГУ постарались выполнить эту работу в сжатые сроки, затем технология была передана ООО «ИХТЦ» как производителю. Инжиниринговый химико-технологический центр создал и запустил на площадке Центра малотоннажной химии в Томске пилотную установку, наработал опытные партии вещества.

— Сейчас идет регистрация каталожного листа продукции и сертификата происхождения СТ-1, проводится отгрузка бета-пропиолактона производителям вакцин для проверки в производственном процессе, — говорит руководитель проекта ИХТЦ Ольга Бабкина. — Предварительные испытания отечественного инактиватора показали, что он полностью соответствует бета-пропиолактону иностранного производства и по составу примесей, и по содержанию основного вещества.

В этом году в ИХТЦ планируют проработать российский рынок, войти в реестры поставщиков продукции у производителей вакцин в РФ, а также наладить контакты с образовательными медицинскими учреждениями для поставки БПЛ для исследований.

В настоящее время идут проверки стабильности бета-пропиолактона при различных температурах работы и хранения, прорабатываются вопросы применения инактиватора для вакцин в новых производствах и технологиях.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В понедельник томичей ждет град, ливни и грозы

25 мая 2024
Томские новости

В Северске откроют первый Rostic`s

16 мая 2024
Томские новости

Дома на шести улицах Томска останутся без воды в середине мая

10 мая 2024
Томские новости

Уровень воды в Томи в районе Томска поднялся

2 мая 2024
Томские новости

Томичей приглашают послушать мелодии из опер под открытым небом

23 мая 2024
Томские новости

Осужденная за экстремизм депутат гордумы Томска не смогла оспорить приговор

28 мая 2024
Как это работает

Константин Андреев, Музей истории ГУЛАГа. Как привлечь к изучению семейной истории детей и взрослых — нестандартные советы

2 мая 2024
Томские новости

В Томской области могут ввести обязательное чипирование собак

28 мая 2024
Томские новости

Все томские фонтаны заработают к 9 мая

4 мая 2024