В Томске запустили производство инактиватора вируса для вакцин

29 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Фото ИХТЦ

В Томске на базе инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) запустили производство отечественного бета-пропиолактона. Это инактиватор вируса для вакцин от гриппа, гепатита А, бешенства, коронавируса и других инфекций, а также вакцин для животных.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, в 2022 году препарат перестали импортировать в Россию, и отечественным фармацевтическим компаниям пришлось искать варианты поставок по многократно завышенной цене. Тогда же ТГУ выиграл грант на разработку технической и конструкторской документации технологии производства препарата.

Учёные химического факультета ТГУ постарались выполнить эту работу в сжатые сроки, затем технология была передана ООО «ИХТЦ» как производителю. Инжиниринговый химико-технологический центр создал и запустил на площадке Центра малотоннажной химии в Томске пилотную установку, наработал опытные партии вещества.

— Сейчас идет регистрация каталожного листа продукции и сертификата происхождения СТ-1, проводится отгрузка бета-пропиолактона производителям вакцин для проверки в производственном процессе, — говорит руководитель проекта ИХТЦ Ольга Бабкина. — Предварительные испытания отечественного инактиватора показали, что он полностью соответствует бета-пропиолактону иностранного производства и по составу примесей, и по содержанию основного вещества.

В этом году в ИХТЦ планируют проработать российский рынок, войти в реестры поставщиков продукции у производителей вакцин в РФ, а также наладить контакты с образовательными медицинскими учреждениями для поставки БПЛ для исследований.

В настоящее время идут проверки стабильности бета-пропиолактона при различных температурах работы и хранения, прорабатываются вопросы применения инактиватора для вакцин в новых производствах и технологиях.

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