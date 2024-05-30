Десять выпускников Томского политеха стали лучшими в конкурсе профессионального мастерства «Газпромнефть-Востока»

30 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» провел XV конкурс профессионального мастерства, объединивший более 60 представителей рабочих профессий. Трудовые соревнования прошли по 13 специальностям на юго-западной части Крапивинского и Шингинском месторождениях.

В 10 ключевых номинациях, таких как оператор добычи нефти и газа, машинист технологических компрессоров, оператор технологических установок газового участка первые места заняли сотрудники, окончившие Томский политехнический университет. В настоящий момент более 270 выпускников этого вуза работают в «Газпромнефть-Востоке».

Конкурсная программа длилась три дня. Впервые в рамках предприятия проверка теоретических знаний была организована с помощью компьютерного тестирования. Каждый конкурсант отвечал на 40 теоретических вопросов по своей специальности, а также охране труда и здоровья, производственной безопасности. Отдельный блок был посвящен знаниям основ «Бережливого производства». Тестовое задание, которое нужно было пройти за один час, формировалось индивидуально для каждого участника. Для подготовки к конкурсу каждый желающий мог заранее потренироваться в прохождении тестирования на корпоративном «Портале знаний».

— Юбилейный конкурс стал одним из самых масштабных в истории нашего предприятия по числу номинаций и количеству участников. У нас работает много увлеченных, неравнодушных людей, готовых использовать конкурсную площадку как место для профессионального развития, обмена опытом с коллегами из других месторождений. Для предприятия — это развитие таких направлений, как наставничество и обучение, ведь у нас работает много молодых специалистов, еще только начинающих свой путь в профессии, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Современный инженер — широкое понятие, включающее в себя разные роли специалистов в индустрии. Высокотехнологичным компаниям нужны и линейные инженеры, и системные, и инженеры-исследователи. Но в любом случае важны практические навыки. Наши студенты еще во время учебы, благодаря тесным связям вуза с промышленностью, в том числе с одним из главных индустриальных партнеров — компанией «Газпром нефть», включаются в производственно-технологические цепочки и корпоративную культуру предприятий-партнеров. На выходе мы получаем специалиста, способного решать самые сложные производственные процессы, — сказал и.о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих.

— В детстве я, как и многие мальчишки, мечтал стать пилотом, но в 9 классе поменялись приоритеты, и я стал готовиться к вступительным экзаменам в политехнический колледж, уделяя внимание физике и математике. Во время учебы ездил на практику на Урманское месторождение, и сейчас работаю по специальности, так что моя мечта сбылась. В настоящее время параллельно учусь в Томском политехе, получая высшее образование. Это мой первый конкурс профессионального мастерства и мне сложно конкурировать с опытными коллегами. Но я уверен, что уже на следующий год, благодаря приобретенным навыкам и знаниям моего наставника, я смогу побороться за призовое место, — подчеркнул участник конкурса в номинации «Оператор по добыче нефти и газа» Егор Матущенко.

Сотрудничество «Газпромнефть-Востока» с Томским политехническим университетом осуществляется в рамках проекта «Газпром нефти» «Лига вузов» — комплексной системы взаимодействия компании с высшими учебными заведениями, ориентированной на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия. «Лига вузов» включает также цифровую платформу, которая позволяет формировать кросс-функциональные команды с участием представителей вузов и «Газпром нефти» для совместной реализации проектов любого масштаба.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».