Два десятка цветных магнитов достали из четырехлетней девочки томские врачи

28 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске врачи извлекли из кишечника четырехлетней девочки 20 цветных магнитов, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Пациентка попала томскую больницу скорой медицинской помощи в мае. Сюда её доставили из Чаинского района. При первичном обследования медики обнаружили в кишечнике ребёнка множество мелких округлых инородных тел. Ими оказались 20 цветных магнитных шариков, которые расположились в разных отделах кишечника и уже примагнитились между собой, зажав стенки органа.

— Это очень опасная ситуация, — цитирует пресс-служба главного врача БСМП №2 Андрея Караваева.

Врачам удалось извлечь инородные тела. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Андрей Караваев подчеркнул, что проглатывание магнитов детьми — частая причина экстренных операций. Другие мелкие предметы, попадая в организм, обычно выходят естественным путём, тогда как магниты могут соединиться и привести к тяжёлым последствиям, если родители вовремя не обратили внимание на ухудшение состояние ребенка.

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