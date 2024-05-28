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Томичей приглашают послушать Рахманинова под открытым небом

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Завтра, 29 мая, в Томске в рамках фестиваля Томской филармонии «Классическое лето-2024» на набережной Ушайки прозвучат произведения великого композитора Сергея Рахманинова.

Как уточняют организаторы, томичи увидят трансляцию записи Концерта №2 для фортепиано с оркестром и симфонии №1 в исполнении Томского академического симфонического оркестра под руководством Владимира Понькина, а также Петра Лаула (фортепиано).

Организаторы напоминают о драматичности Первой симфонии Рахманинова. При первом исполнении в 1895 году новаторские идеи 22-летнего композитора не были по достоинству оценены. После премьеры автор впал в глубочайшую депрессию и уничтожил ноты. Сочинение восстановили только спустя полвека по черновикам и оставшимся у друзей частям партитуры.

Концерту № 2 для фортепиано с оркестром стал своеобразной визитной карточкой композитора. На концерте «Главный представляет. Рахманинов» с томским оркестром симфонический шедевр исполнил Петр Лаул, представляющий петербургскую фортепианную школу.

С актуальным расписание работы уличного фестиваля «Классическое лето-2024» можно ознакомиться здесь.

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