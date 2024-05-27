Томских подростков приглашают в бесплатную лабораторию по созданию зинов

В Томске на базе Сибирского филиала Пушкинского музея пройдет лаборатория «Хроника повседневности». Её участники — подростки — научатся создавать авторские книги и зины.

Как уточняют организаторы, лаборатория будет работать в течение недели с 13 по 19 июня. За это время подростков научат писать художественные и документальные тексты, создавать рисунки и скетчи, а затем компоновать их в публикации в форме цельного произведения.

Ведущие лаборатории: историк книги, поэт, публицист Антон Метельков и историк архитектуры, поэт и художник Валерия Яковлева из сектора самиздата и нетрадиционной печати лаборатории книговедения Государственной публичной научно-технической библиотеки (Новосибирск).

Научиться создавать авторские книги и зины смогут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Участие в лаборатории бесплатное, все необходимые материалы предоставляются. Кроме того, результаты исследования и работы подростков будут представлены на выставке в «Кабинете Пушкинского» в рамках Фестиваля искусства и чтения «ТОМ II».

Чтобы стать частью лаборатории необходимо заполнить заявку до 2 июня. Задать вопросы о проекте можно на почту cabinet@pushkinmuseum.art.

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