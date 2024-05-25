В понедельник томичей ждет град, ливни и грозы

25 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев, из архива издания

В понедельник, 27 мая, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, ливни, грозы, возможен град, шквалистые порывы ветра», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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