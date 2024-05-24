В Томске откроется выставка, посвященная осмыслению Каштачной горы

24 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 26 мая, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» состоится открытие выставки «Овраги Каштака: практика нахождения». Посетителям представят результаты фотолаборатории, посвященной исследованию одного из известных мест массового захоронения жертв репрессий — Каштачной горы.

Как сообщают организаторы, куратором проекта выступила томская художница и исследовательница Лолита Моисцрапишвили. Участники под её менторством исследовали Каштачную гору, пытались осмыслить и зафиксировать это мемориальное пространство. Результатом работы стали фотографии и тексты, которые смонтрируют в единую экспозицию. На время выставки зал музея превратится в специально сконструированный мемориальный комплекс, посвященный репрессированным.

— У посетителей будет возможность не только познакомиться с выставкой, но и поразмышлять над тем, что люди привыкли видеть и замечать во время посещения подобных мест, — рассказывают организаторы.

Выставку дополнят лекции, мастер-классы фотографов и авторские экскурсии. Экспозиция будет работать до 28 июля 2024 года.

Каштачная гора — место, где в 1920−1940-е годы проводились массовые захоронения репрессированных. В 1951 году старое городское кладбище, примыкавшее к зоне захоронений, было ликвидировано, на его месте построены новые корпуса завода «Сибкабель», а затем жилые дома. При расчистке территории большинство захоронений было уничтожено.

Фото: Павел Унрайн

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