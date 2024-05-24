У «Томскнефтехима» новый генеральный директор

24 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: отдел корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим»

Новым генеральным директором «Томскнефтехима» назначен главный инженер предприятия Рамиль Рябиков. Предыдущий руководитель Владимир Плешков в рамках плановой ротации назначен директором направления Производственная система СИБУР.

Как уточняют в пресс-службе «Томскнефтехима», Рамиль Рябиков присоединился к команде СИБУРа в 2003 году. Прошёл путь от слесаря по ремонту технологических установок на «Тобольск-Нефтехиме» до руководителя завода по производству мономеров и Директора операционной эффективности и развитию на «ЗапСибнефтехиме». Последовательно возглавлял направления работы на целом ряде ключевых для компании проектов.

Рамиль Рябиков Руководил пуско-наладкой и стабилизацией производства Дегидрирования пропана на нефтехимическом производстве «Тобольск-Полимер». В роли директора по производству «Сибур-Кстово» решил задачи по увеличению производительности, возглавлял направление цифровизации на предприятии. Принимал непосредственное участие и координировал направления работы по обеспечению запуска самого крупного производства — «ЗапСибНефтехим». Кроме того, курировал строительство и пуск производства малеинового ангидрида, лидировал со стороны операционного блока в развитии нового проекта компании — ДГП-2.



Рамиль Рябиков имеет 2 высших образования с отличием. В 2002 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов», а в 2011 году получил образование в этом же университете по направлению «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». В рамках программ корпоративного бизнес-образования прошел обучение в бизнес-школах Сколково, INSEAD.



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