Единый в 33 лицах художник из Владивостока представит свою книгу в Томске

В четверг, 6 июня, в Томске пройдёт артист-ток с художником №11 арт-сообщества из Владивостока «33+1» Алексеем Кротовым. Мероприятие пройдет в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского», сообщают организаторы.

Алексей Кротов — один из 33 выдуманных участников сообщества «33+1», состоящего из одного человека — основателя и одного из главных уличных художников России Павла Шугурова. Каждая его ипостась работает в своем стиле дизайна и современного искусства: живопись, рисунки, печатная графика, скульптура, масштабные проекты городского дизайна и искусства, рок-выступления, урбанистические концепции, а также практики длительного вживания в социальную среду города.

Работы Павла выставляются в московском музее современного искусства «Гараж», крупнейшем частном музее современного искусства в России «Эрарта» и многих галереях современного искусства. Он возглавлял отдел дизайна городской среды во Владивостоке, после чего в городе появились разного рода интересные арт-объекты (фонтаны, навигация, памятники).

В Томске Павел Шугуров, представит книгу «33+1. I. 97–17», выпущенную под редакцией художника № 11 арт-сообщества «33+1» искусствоведа Алексея Кротова. Это документальный каталог, посвящённый 20-летней деятельности сообщества.

Встреча будет проходить в свободном формате дискуссии о творчестве, о российском арт-рынке, о современном искусстве и урбанистике Сибири и Дальнего Востока, построенной в виде тотального перформанса.

Артист-ток состоится в четверг, 6 июня, в «Кабинете Пушкинского», который расположен на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а). Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

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