Единый в 33 лицах художник из Владивостока научит томичей плести «памятники»

В четверг и пятницу, 6 и 7 июня, в Томске пройдут артист-ток и мастер-класс художников №11 и №26 арт-сообщества из Владивостока «33+1» Алексея Кротова и ЖОЯ. Оба входят в число 33 выдуманных участников сообщества «33+1», состоящего из одного человека — основателя и одного из главных уличных художников России Павла Шугурова. Мероприятия пройдут в рамках просветительской программы «Кабинета Пушкинского».

Как сообщают в Сибирском филиале Пушкинского музея, каждая ипостась Шугурова работает в своем стиле дизайна и современного искусства: живопись, рисунки, печатная графика, скульптура, масштабные проекты городского дизайна и искусства, рок-выступления, урбанистические концепции, а также практики длительного вживания в социальную среду города.

Работы Павла выставляются в московском музее современного искусства «Гараж», крупнейшем частном музее современного искусства в России «Эрарта» и многих галереях современного искусства. Он возглавлял отдел дизайна городской среды во Владивостоке, после чего в городе появились разного рода интересные арт-объекты (фонтаны, навигация, памятники).

В Томске 6 июня Павел Шугуров представит книгу «33+1. I. 97–17», выпущенную под редакцией художника № 11 арт-сообщества «33+1», искусствоведа Алексея Кротова. Это документальный каталог, посвящённый 20-летней деятельности сообщества.

Встреча будет проходить в формате дискуссии о творчестве, о российском арт-рынке, о современном искусстве и урбанистике Сибири и Дальнего Востока, построенной в виде тотального перформанса.

На следующий день, 7 июня, художник №26 ЖОЙ проведет мастер-класс по созданию новых городских «памятников». Это практическое занятие по уличному искусству, которое будет включать в себя беседу об идентичности и неформальных символах, которых не хватает городу. А еще томичей ждут практические задания по плетению «памятников» из проволоки и установке их в городской среде.

Артист-ток состоится в четверг, 6 июня, в «Кабинете Пушкинского», который расположен на 5 этаже Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Начало в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

Сбор участников мастер-класса состоится в пятницу, 7 июня, в том же месте. Зарегистрироваться на это мероприятие можно здесь. Начало в 18.00.

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