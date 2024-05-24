С июля в Томской области будут по-новому рассчитывать стоимость электроэнергии

24 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области с первого июля введут дифференцированный тариф на электроэнергию. Его стоимость будет рассчитывать в зависимости от объемов потребления.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, абсолютное большинство жителей региона, согласно установленным диапазонам потребления электроэнергии, будут платить по наименьшему тарифу.

Для расчёта стоимости тарифа для населения и приравненных к нему потребителей будут использоваться три диапазона объёмов потребления: первый — от 0 до 10 980 кВт*ч в месяц, второй — от 10 981 до 11 081 кВт*ч в месяц, третий — свыше 11 081 кВт*час в месяц.

«По данным, которые нам предоставил гарантирующий поставщик АО „Томскэнергосбыт“, количество электроэнергии, потребляемое квартирой или домом, в большинстве случаев составляет не более 1 тысячи кВт*ч в месяц, — поясняет и. о. начальника департамента тарифного регулирования Томской области Светлана Травкова. — Объём месячного потребления электроэнергии в первом диапазоне установлен в размере более 10 тысяч кВт*час, то есть под действие первого тарифного диапазона попадает почти всё население Томской области».

С 1 июля в квартирах, не оборудованных в установленном порядке электроплитами и электроотопительными установками, для первого диапазона потребления тариф составит 4,78 рубля, для второго — 6,47 рубля и для третьего — 8,11 рубля.

В квартирах с электроплитами в первом диапазоне будет тариф 3,44 рубля, во втором — 4,66 рубля и в третьем — 5,84 рубля. По этим же тарифам будет производиться расчёт платы и для жителей сельской местности.

В сообщении уточняется, что многодетные семьи, независимо от объёма потребления, будут оплачивать ресурс по наименьшему тарифу. Также он будет применяться при расчётах общедомовых нужд в многоквартирных домах.

По категориям потребителей, приравненным к населению, с 1 июля начисления также будут производиться исходя из введённых диапазонов объёмов потребления электрической энергии в месяц на каждое помещение/земельный участок/гараж/хозяйственную постройку. АО «Томскэнергосбыт» в целях проведения корректных расчётов в настоящее время ведет работу по уточнению информации о количестве помещений.

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