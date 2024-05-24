Суд лишил полномочий депутата гордумы Томска из-за ошибок в декларации

24 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Советский районный суд Томска удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий депутат городской думы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на областное надзорное ведомство.

Прокуратура установила, что депутат гордумы VII созыва ненадлежащим образом предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах за 2020–2022 годы.

«Прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями к городской думе: о признании незаконным решения о применении к одному из депутатов меры ответственности и досрочном прекращении его полномочий», — говорится в сообщении.

Также надзорное ведомство выявило аналогичные нарушения со стороны еще одного депутата VII созыва, который сам сложил полномочия. В этом случае прокуратура просила суд изменить основание и формулировку прекращения полномочий на «прекращение полномочий в связи с утратой доверия».

Суд удовлетворил оба иска.

В правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что в первом случае речь идет о депутате Евгении Каверзине, которого гордума ранее отказалась лишать полномочий из-за претензий к его декларации, а во втором случае — об экс-спикере гордумы Чингисе Акатаеве, который сначала покинул пост председателя гордумы, а затем отказался от депутатского мандата.

В свою очередь Каверзин в своем телеграм-канале сообщил, что узнал о решении суда во время госпитализации в медучреждении, поэтому намерен обжаловать данное решение.

Как сообщалось, Акатаев после сложения с себя полномочий депутата стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 63,5 тыс. рублей, которые, как считает следствие, он обманом похитил при возврате средств за авиабилеты.

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