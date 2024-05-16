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Бывший спикер томской гордумы Акатаев обвиняется в мошенничестве

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В отношении бывшего спикера городской Думы Томска Чингиса Акатаева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, основанием для его возбуждения стали материалы регионального УФСБ. По предварительным данным, в сентябре прошлого года депутат Думы купил авиабилет на рейсы одной из авиакомпаний на сумму 70,9 тыс. рублей. Затем, передумав лететь, Акатаев предоставил недостоверные сведения перевозчикам и незаконно получил в качестве компенсации 63,5 тыс. рублей, «тем самым похитив их и причинив авиакомпании ущерб в указанном размере».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Его расследование продолжается.

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