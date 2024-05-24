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Томичам покажут мандолину Денисова и его библиотеку

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Завтра, 25 мая, в Томске пройдет экскурсия по важным для знаменитого композитора Эдисона Денисова местам — дому, где он провел свое детство и юность, а также Научной библиотеке ТГУ, где теперь хранится его книжное собрание.

Как сообщают организаторы из музея «Профессорская квартира», в рамках мероприятия экскурсовод Екатерина Кирсанова расскажет, как формировались характер и интересы композитора в его родительской квартире на улице Кузнецова. А еще томичи увидят старинные фолианты из денисовской библиотеки, которые вернулись в Томск спустя 70 лет, и один из первых инструментов музыканта — мандолину.

Во второй части экскурсии её участники отправятся в Научную библиотеку ТГУ, где Екатерина Ивановская покажет основную часть денисовского книжного собрания, в том числе издания с автографами всемирно известных деятелей культуры.

«Всё это позволит по-новому рассмотреть биографию Денисова — не только талантливого композитора, но и увлеченного читателя, любителя и знатока многих литературных жанров, чьи предпочтения были отнюдь не банальны. Таким образом, через любимые тексты Денисова обретется свежий взгляд на его жизненный и творческий путь», — отмечают организаторы.

Сбор групп в музее «Профессорская квартира» на ул. Кузнецова, 30 в 11.00. Стоимость участия — 800 рублей.

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