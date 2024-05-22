Перебои в работе «Томского Обзора»: хостинг НетПоинт был атакован злоумышленниками

22 мая 2024 / Томский Обзор

Перебои в работе «Томского Обзора», начавшиеся 20 мая 2024 г., связаны с переездом издания на новый хостинг. В ночь с 19 на 20 мая 2024 года облачная инфраструктура томского хостинга НетПоинт, на котором в течение последних лет размещался сайт «Томского Обзора», подверглась хакерской атаке. Как сообщили в компании, «целью было разрушение облачной инфраструктуры, хранящиеся данные портились, а злоумышленники не связывались с нами для выкупа». Всего пострадали около 130 уникальных аккаунтов (сайты и другие проекты) клиентов хостинга.

В результате взлома были потеряны все сервера облака, включая хранящиеся на них данные. Сейчас в компании заняты восстановлением данных клиентов — большую часть информации удалось сохранить, но спасенные данные не имеют связи с аккаунтами, ip-адресами и названиями виртуальных машин, поэтому процесс будет довольно длительным. «Мы заканчиваем проверки - завтра начнем восстанавливать. Ожидаем, что для машин, у которых был один диск все пройдет штатно, по машинам с несколькими дисками будет сложнее, в ряде случаев нам будет затруднительно определить, чей диск к какой машине относится, будем запрашивать у клиентов дополнительную информацию для поиска», — сообщил «Томскому Обзору» основатель хостинга Иван Кудрявцев.

Также он уточнил, что реанимировать публичное облако пока не будут, «потому что непонятен ни вектор атаки, ни то, какие в иных продуктах есть уязвимости. Диски из резервных копий, которые не пострадали, мы будем проверять один за одним и выдавать владельцам для восстановления на сторонних площадках или размещения на льготных условиях. Временный хостинг будем предоставлять бесплатно». В компании готовят обращение в следственные органы.

Архив «Томского Обзора» и другие проекты: 1604.ru, сайт издательства «Макушин Медиа» и т.д. в результате происшествия не пострадали, тем не менее, понадобится некоторое время на полное восстановление работоспособности сайтов.

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