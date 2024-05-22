Томичей приглашают на фестиваль «Ожившие книги» с массовым чтением вслух и книгообменом

В воскресенье, 9 июня, в Томске на площади Ново-Соборной пройдет фестиваль «Ожившие книги», в рамках которого томичей ждут музыкально-поэтическая программа, интерактивная зона, книгообмен и флешмоб по одновременному чтению вслух.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, мероприятие приурочено к 420-летию города. Фестиваль начнется в 13.00. На площади Ново-Соборной будут представлены концертные номера с элементами театрализации на литературные произведения Пушкина, откроются поэтические и музыкальные гостиные, рассчитанные на семейную аудиторию, и пройдет третий флэшмоб по одновременному чтению вслух.

А еще гости смогут принять участие в массовом книгообмене #ЧитайМеняйТомск. Центральным событием фестиваля станет конкурс инсталляций «Ожившие книги».

«На площади на несколько часов оживут сюжеты и персонажи известных и любимых взрослыми и детьми художественных произведений», — отмечают организаторы.

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