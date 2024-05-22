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Жители домов на семи улицах Томска остались без воды до вечера

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Сегодня, 22 мая, в Томске жители домов на семи улицах Кировского района Томска остались без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится до 22.00. До этого времени без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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