Жители домов на семи улицах Томска остались без воды до вечера

22 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 22 мая, в Томске жители домов на семи улицах Кировского района Томска остались без воды из-за аварийных работ на водопроводных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение продлится до 22.00. До этого времени без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ул. Кулева, 24;

ул. Нахимова, 8 стр.11;

ул. Савиных, 13, 16, 16а;

ул. Советская, 106, 108;

ул. Студенческая, 43;

ул. Учебная, 37, 37/3 стр.1, 40Б

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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