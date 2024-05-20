В Томске до понедельника перекроют участок ул. Гоголя

20 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Участок ул. Гоголя от ул. Алтайская до пер. Плеханова в Томске перекрыт до вечера понедельника, 27 мая.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, до тех пор здесь будет проводиться аварийное восстановление горячего водоснабжения. Предполагается, что движение на перекрытом участке будет возобновлено до 20.00 понедельника, 27 мая.

На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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