ТГУ до 2028 года намерен достроить учебно-лабораторный корпус в центре Томска

21 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский госуниверситет (ТГУ) объявил аукцион на достройку учебно-лабораторного корпуса напротив главного корпуса вуза в центре Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Речь идет о корпусе ТГУ, который должен был появиться на месте ранее демонтированного вузовского профилактория в 2023 году, однако из-за увеличения стоимости работ контракт на строительство был расторгнут.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июня, итоги предполагается подвести 7 июня.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит построить пятиэтажное здание с подземным уровнем площадью почти 13 тыс. кв. м к 10 октября 2027 года.

Ранее пресс-служба ТГУ сообщала, что вуз подписал соглашение о выделении денег на строительство от Минобрнауки РФ.

«Сейчас на стройке выполнены нулевой цикл и дренажная система. Планируется, что после сдачи объекта в корпусе разместится междисциплинарная университетская команда. Студенты и ученые здесь будут работать над импортозамещающими технологиями», — приводились в сообщении слова проректора ТГУ по административно-хозяйственной работе и строительству Владимира Андриенко.

Как сообщалось, в 2020 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 1,57 млрд рублей на строительство учебно-лабораторного комплекса ТГУ. Подрядчиком строительства в декабре 2020 года было выбрано АО «Консалтингстройинвест», однако ТГУ и «Консалтингстройинвест» расторгли контракт. Основанием для расторжения контракта стали «непредвиденные и непреодолимые обстоятельства существенного увеличения рыночной стоимости строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования». Согласно контрактной документации, за время работ подрядчик выполнил работы на общую сумму 134,5 млн рублей.

Строительные работы «Консалтингстройинвеста» были запланированы на 2020–2022 годы, в 2023 году новый комплекс должен был принять первых студентов. Предполагалось, что будущий комплекс сможет вместить более 1,3 тыс. человек. В декабре 2023 года стало известно, что стоимость достройки выросла не менее чем на 846 млн рублей.

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