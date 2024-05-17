Оптика «Ростелекома» появилась в Богословке Томской области

17 мая 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть в селе Богословка Зырянского района Томской области. Возможность подключить проводной интернет и сопутствующие цифровые сервисы появилась у жителей 250 частных домов.

До этого в Богословке оператор предоставлял услуги широкополосного доступа в интернет по медным линиям. Сейчас, для реализации проекта, специалисты компании проложили по селу семь километров оптики.

«Новая телеком-инфраструктура охватывает весь населенный пункт. Теперь взрослые и дети, проживающие здесь, могут пользоваться цифровыми ресурсами на новом уровне — смотреть видеоконтент в хорошем качестве, играть в онлайн игры, получать дополнительное образование в Сети и быстро делиться “тяжелыми” файлами с друзьями и близкими», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

На территории населенного пункта также работает сотовая связь «Ростелекома», поэтому селяне могут подключить пакет услуг «Семейный» и сократить затраты на комплекс телеком-услуг до 60%. В тариф входит безлимитный скоростной домашний интернет с пропускной способностью до 200 Мбит/с, подписка на онлайн-кинотеатр Wink с интерактивным ТВ и 2 000 минут сотовой связи, а также 40 Гбайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений, которыми могут пользоваться до пяти членов семьи.

«В этом году в Зырянском районе мы проведем замену меди на оптику еще в двух населенных пунктах — Михайловке и Высоком. Также продолжим развитие цифровой сети в других районах области», — добавила коммерческий директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

Для подключения к пакету цифровых услуг «Семейный» достаточно оставить заявку на официальном сайте компании.

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