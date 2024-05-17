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В Томске до 21 мая ограничат движение на участке ул. Некрасова

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В Томске до 21 мая перекрыли движение автомобилей возле дома по ул. Некрасова, 7.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здесь проводятся аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения на участке тепломагистрали №2.

На время перекрытия движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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