В Северске откроют первый Rostic`s

16 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Первый ресторан быстрого питания сети Rostic`s откроется в Северске в четвертом квартале 2024 года. Также планируется запуск новой точки в Томске. Об этом сообщил генеральный директор «Интернэшнл Ресторант Брэндс», крупнейший франчайзи «Юнирест» Артур Хафизулин на прошедшей сегодня, 16 мая, в Новосибирске пресс-конференции в честь года работы ресторанов после ребрендинга.

По словам Хафизулина, точка в Северске точно откроется в этом году, однако пока не ясно, где конкретно она будет располагаться. Также не известно, где будет находиться восьмой ресторан сети в Томске, который планируют запустить в конце года.

«В Томске у нас отличные рестораны, замечательно работают. Гости нас любят. Тем более Томск — это студенческая среда. К нам они (студенты — прим. ред.) приходят не только как посетители сети, но и как сотрудники. Мы их с удовольствием всегда берем на работу, и тут критерии для кандидатов не изменились. Как мы говорим: „Бренд Rostic`s в общем вобрал в себя все лучшее, что было в KFC“, а наша забота о сотрудниках — это одна из сильных сторон», — отметил Артур Хафизулин.



По его словам, в Сибири в этом году планируется открытие порядка десяти ресторанов Rostic`s, в том числе еще один в Новосибирске. Также Артур Хафизулин подчеркнул, что сейчас сеть фокусируется на небольших городах с численностью населения более 40 тыс. человек.

Ресторанами быстрого питания KFC и Rostic’s в России управляет компания «Юнирест». После того, как KFC ушел с российского рынка, ребрендингом сети в Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Омске, Красноярске и в ряде других городов Сибири занимается «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (ИРБ) — крупнейший франчайзинговый партнер сети.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».