Участие в Зелёном Марафоне планируют принять около 10 тыс. сибиряков

16 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

Около 10 000 жителей Сибири зарегистрировались на одно из крупнейших в стране спортивно-благотворительных мероприятий Зелёный Марафон. В 11-й раз организованный Сбером праздник для всей семьи в этом году состоится 1 июня в День защиты детей более чем в 60 городах России.

В Томске участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, и детский забег на 840 метров, а также смогут посоревноваться в скандинавской ходьбе. Мероприятие пройдет на нижней террасе Лагерного сада, где 1 июня будет организован общегородской праздник для всей семьи с интерактивными развлекательными площадками и активностями для детей и взрослых.

Все участники, получившие стартовые номера, будут участвовать в розыгрыше специального подарка.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве (во всех остальных городах участие в марафоне бесплатное), будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

Кроме того, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, Сбер приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции «Мир открытых возможностей», целью которой является оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.

— Зелёный Марафон пользуется большой популярностью у томичей и относится к числу наиболее массовых забегов в нашем регионе. Нам приятно, что в мероприятии принимают участие целые семьи, спортивные школы, коллективы предприятий, общественных объединений и беговых сообществ, а тема здорового образа жизни находит активный отклик у людей разных поколений. Мы приглашаем принять участие в Зелёном Марафоне и по-спортивному отметить День защиты детей, — отметил управляющий Томским Сбером Игорь Чепеньков.

Зарегистрироваться на Зеленый марафон можно будет до 26 мая.

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