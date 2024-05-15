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Томичей приглашают на благотворительный спектакль по роману Ильфа и Петрова

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В выходные, 18 и 19 мая, в томском Театре юного зрителя пройдет премьера постановки творческого объединения «Благотворительность через искусство». Участники представят спектакль по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

Как уточняют организаторы, члены объединения — предприниматели, а не профессиональные актеры. В постановке они принимают участие вместе со своими детьми. Над спектаклем также работали актриса и режиссер Томского ТЮЗа Екатерина Костина и балетмейстер Екатерина Авдюшина.

Творческое объединение «Благотворительность через искусство» существует 7 лет. За это время в его деятельности приняли участие около 350 человек, было поставлено семь спектаклей. Благодаря постановкам объединения удалось собрать почти три миллиона рублей и помочь пяти детям.

В этот раз, как и прежде, все собранные с продажи билетов средства будут направлены в фонд им. Алёны Петровой.

Показы спектаклей пройдут на сцене Томского театра юного зрителя 18 и 19 мая. Начало в 18.00. Приобрести билеты можно здесь.

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