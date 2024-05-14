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Пятеро пострадали в ДТП с участием «скорой» и еще трёх автомобилей на томской трассе

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Сегодня, 14 мая, в Томском районе произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, около 12.30 на 13 километре дороги «Объездная города Томска» из кузова КамАЗа выпала глина. Упав на проезжую часть она создала помеху для движения попутной Toyota и встречного автомобиля «скорой».

Спецавтомобиль наехал на препятствие, затем выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Honda.

В результате ДТП с места происшествия в медицинское учреждение доставлены пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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