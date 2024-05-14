Томская область расторгла 3-й контракт на ремонт моста через реку Кия

14 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») в четвертый раз после расторжения трех контрактов ищет подрядчика на ремонт моста через реку Кия по трассе к самому восточному муниципалитету Томской области — Тегульдетскому району.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта относительно начальной стоимости по предыдущему конкурсу была увеличена на 12,4 млн рублей и теперь составляет 382,16 млн рублей.

В рамках работ подрядчику предстоит заменить и отремонтировать опоры моста, заменить покрытие дороги, отремонтировать барьерные ограждения и пролетные строения, обустроить системы водоотвода. Все работы, согласно новому графику выполнения работ, должны завершиться к ноябрю 2025 года (работы по предыдущему контракту должны были завершиться на год раньше — прим. ред.).

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 июня, итоги предполагается подвести 5 июня.

Согласно данным на сайте госзакупок, предыдущий контракт на ремонт моста стоимостью 330,9 млн рублей, заключенный в марте с красноярским ООО «Высота», был расторгнут спустя неделю после подписания по соглашению сторон.

Впервые конкурс на ремонт этого моста был объявлен в конце января 2023 года по начальной (максимальной) стоимости 347,8 млн рублей, в марте 2023 года Томская область заключила контракт с ООО «Радсаф» (Уфа), однако, в мае договор был расторгнут по решению заказчика в связи с ненадлежащим исполнением обязательств.

В июне 2023 года конкурс на ремонт моста через реку Кия был объявлен заново, начальная (максимальная) стоимость контракта выросла до 369,7 млн рублей. В июле этого же года был подписан контракт с красноярским ООО «Сибмост», однако, в декабре договор был расторгнут по соглашению сторон также из-за ненадлежащего исполнения обязательств.

Мост через реку Кия (левый приток реки Чулым, которая, в свою очередь, является крупнейшим правым притоком Оби) в Зырянском районе Томской области был построен в 1995 году, его длина составляет 340,8 метра. Дорога на мосту относится к третьей технической категории.

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