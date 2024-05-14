Завтра дома на шести улицах Томска останутся без воды

14 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске 15 мая на время проведения плановых работ без воды останутся жители домов на шести улицах, сообщает пресс-служба «Томскводоконала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 15 мая до 2.00 следующего дня, 16 мая. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Баумана ул, 18;

Гамалея ул, 5, 8;

Мечникова ул, 1а, 2, 2а, 2Б, 2г, 2д, 2д стр.1, 3, 3а, 4, 5, 5Б, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42;

Наумова ул, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 26а, 27, 29;

Пастера ул, 2, 2в, 2г;

Пришвина ул, 16, 18, 26.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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