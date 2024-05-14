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Томский стадион «Политехник» закроют на обработку от клещей

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Завтра, 15 мая, томский стадион «Политехник» закроют на обработку от клещей.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, доступ на территорию будет закрыт с 10.00 до 16.00. После этого времени стадион продолжит работу и будет доступен жителям города.

Напомним, в прошлом году обработка «Политехника» от клещей проводилась в конце мая. Тогда стадион закрывали для посещений на несколько дней.

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