Томский стадион «Политехник» закроют на обработку от клещей

14 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 15 мая, томский стадион «Политехник» закроют на обработку от клещей.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, доступ на территорию будет закрыт с 10.00 до 16.00. После этого времени стадион продолжит работу и будет доступен жителям города.

Напомним, в прошлом году обработка «Политехника» от клещей проводилась в конце мая. Тогда стадион закрывали для посещений на несколько дней.

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