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Томский стадион «Политехник» закрыт на обработку от клещей

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Сегодня, 31 мая, в Томске стадион «Политехник» закрыли на время проведения обработки территории от клещей.

Как сообщает пресс-служба Томского политеха, работы будут завершены сегодня. Однако вход на стадион будет закрыт до выходных.

В среду, 31 мая, на стадионе Томского политехнического университета «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20, стр.1) проводят обработку от клещей. На время работы специалистов –сегодня и далее до выходных — стадион будет закрыт для посещения.

«Он будет закрыт для посещений и проведения спортивно-массовых и развлекательных мероприятий до обеда пятницы (2 июня — прим. ред.). На выходных стадион будет уже работать по обычному графику», — уточняют в Дирекции кампусной политики и хозяйственного обеспечения ТПУ.

В пресс-службе вуза «Томскому Обзору» сообщили, что стадион закрыт «во избежание отравления посетителей химическими веществами».

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