«Город бесчинств и просвещения». В Томске презентуют перевод главы книги о том, каким увидели город иностранцы 110 лет назад

13 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 18 мая, в томском Доме искусств пройдет презентация перевода главы книги «Сквозь Сибирь. Империя в процессе становления», написанной путешественниками-исследователями Ричардсоном Литтлом Райтом и Джорджем Бассетом Дигби о Томске в начале XX века.

Впервые книга была опубликована в 1913 году в Нью-Йорке. Её авторы — американец и британец — приехали в Сибирь за новыми впечатлениями и знаниями, которые и отразили в книге. Томску посвящена самая большая глава — жизнеописание города занимает 24 страницы.

Книга никогда не переводилась на русский язык. Заняться этим решила томская исследовательница истории, автор тематического канала «ЧЕРЕДА | ТОМСК» Алина Багинская. К 420-летию Томска она перевела главу, посвященную нашему городу.

Алина Багинская томская исследовательница истории В этой главе читатель найдёт много новой информации о нашем городе. Конечно, что-то покажется спорным, что-то вызовет негодование, что-то — смех, что-то — удивление. И это, на мой взгляд, очень здорово. Мы читаем не учебник, мы видим настоящие эмоции людей, которые впервые оказались в Томске, и у которых сложилась своя особенная картинка местной жизни. И я рада представить томичам перевод этой главы — в подарок на 420-летие города.

Комментарий к переводу подготовил томский журналист, историк и краевед Сергей Мальцев, автор исторического романа «Погром». Прочитать его и перевод самой главы можно будет на нашем сайте на следующий день после презентации — 19 мая.

На встрече в Доме искусств гости смогут узнать интересные детали из жизни дореволюционного Томска с комментариями Алины Багинской.

Презентация пройдет 18 мая в 14.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный, предварительная регистрация по ссылке.

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