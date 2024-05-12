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Пожилая женщина погибла в ДТП на трассе в Томской области

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Сегодня, 12 мая, в Томской области произошло ДТП, в результате которого погибла 62-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.50 в Первомайском районе на 22 километре трассы Улу-Юл-Аргат-Юл. По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель «Тойтота Хайлюкс Сурф» не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги.

В результате ДТП погибла женщина-пассажир, находившаяся на заднем пассажирском сиденье автомобиля.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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