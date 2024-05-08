В Томске отметили День радио традиционным выбрасыванием старой техники

8 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 7 мая, в Томске отметили День радио традиционной акцией «Технический прогресс». Студенты сбросили из окон общежития №6 на ул. Лыткина, 8 старую технику.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, проведение шествия по улицам города и уличного концерта не было запланировано «в целях безопасности».

Праздничные мероприятия для студентов будут проходить до 12 мая.

Фото: Серафима Кузина

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