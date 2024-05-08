В одном из районов Томской области ввели режим ЧС из-за паводка

8 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Андрей Кузнецов, из архива издания

Накануне, 7 мая, в трех сельских поселениях Чаинского района Томской области был объявлен режим ЧС муниципального характера, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Речь идет о Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском поселениях. Уточняется, что эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась. Также к ранее подтопленным в Чаинском районе населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки.

В пресс-службе также сообщают, что за сутки уровень воды в Томи в районе Томска повысился на всех гидропостах. В районе Лагерного сада река поднялась на 27 сантиметров, у Речвокзала на 23, у деревни Козюлино на 9. Критические отметки не превышены.

Голова ледохода на Оби находится в 10 км выше села Назино Александровского района. Уровень воды в реке сегодня на 8.00 в районе п. Победа (Шегарский район) снизился на 1 см и составляет 586 см при опасной отметке 800 см; в районе с. Никольское (Кривошеинский район) повысился на 2 см и составляет 920 см при опасной отметке 864 см; в районе с. Александровское повысился на 67 см и составляет 862 см при опасной отметке 1030 см; в районе с. Каргасок повысился на 2 см и составляет 1086 см при опасной отметке 1085 см; остался на прежнем уровне в районе г. Колпашево — 876 см при опасной отметке 823 см и в районе с. Молчаново — 824 см при опасной отметке 805 см.

Уровень воды в Чулыме сегодня на 8.00 в районе с. Зырянское повысился на 12 см и составляет 497 см при опасной отметке 570 см; в районе с. Батурино повысился на 5 см и составляет 812 см при опасной отметке 885 см; в районе с. Тегульдет повысился на 1 см и составляет 540 см при опасной отметке 460 см.

Уровень воды в Чае сегодня на 8.00 в районе с. Подгорное повысился на 41 см и составляет 956 см при опасной отметке 700 см.

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