18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске появится памятник Федору Кузьмичу

Памятники, Томские новости, Федор памятник интересные новости Томска вера паломничество В Томске появится памятник Федору Кузьмичу

Депутаты томской гордумы согласовали размещение памятника старцу Федору на пересечении пр. Фрунзе и ул. Крылова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект согласован с Томском епархией. Памятник высотой 2,4 метра будет стоять на полутораметровой гранитной тумбе с гранитным основанием и колоннами по углам.

Уточняется также, что изготовление и установка скульптурной композиции будет проводиться на средства частного инвестора.

По легенде, в период странствий по Томской губернии Фёдор Кузьмич познакомился с купцом Семёном Хромовым, который в 1858 году уговорил переселиться к нему в Томск. Фёдор Кузьмич дал согласие и стал проживать на загородной купеческой заимке (в настоящее время посёлок Хромовка в черте Томска) или в самом городе во флигеле дома Хромова на Монастырской улице (современной улица Крылова). Также существует легенда, что под личностью старца скрывался отрёкшийся от престола император Александр I.

Старец завещал похоронить себя в ограде Богородице-Алексиевского монастыря. Его могила старца стала местом паломничества. В начале XX века над ней была сооружена часовня, а в 1995 году на ее месте нашли мощи святого Феодора.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В ближайшие дни в Томске изменится схема движения транспорта

6 мая 2024
Томские новости

Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает снижаться

18 апреля 2024
Томские новости

Главой управления экономического развития Томска назначена Виктория Скатова

24 апреля 2024
Томские новости

В Томске эвакуируют СНТ «Левобережье»

14 апреля 2024
Томские новости

В Томске пройдет поэтический вечер Евгения Казакова

21 апреля 2024
Томские новости

В Томске с пятницы по воскресенье перекроют участок пр. Фрунзе

17 апреля 2024
Томские новости

Фонтан, кони и ретротехника. В Томске отмечают 375-летие образования пожарной охраны

27 апреля 2024
Томские новости

В Томске проводят реэкспозицию двух залов в Музее деревянного зодчества

6 мая 2024
Томские новости

Мэра Томска планируют допросить в суде по делу экс-чиновника омской мэрии

3 мая 2024