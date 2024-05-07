В Томске появится памятник Федору Кузьмичу

Депутаты томской гордумы согласовали размещение памятника старцу Федору на пересечении пр. Фрунзе и ул. Крылова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект согласован с Томском епархией. Памятник высотой 2,4 метра будет стоять на полутораметровой гранитной тумбе с гранитным основанием и колоннами по углам.

Уточняется также, что изготовление и установка скульптурной композиции будет проводиться на средства частного инвестора.

По легенде, в период странствий по Томской губернии Фёдор Кузьмич познакомился с купцом Семёном Хромовым, который в 1858 году уговорил переселиться к нему в Томск. Фёдор Кузьмич дал согласие и стал проживать на загородной купеческой заимке (в настоящее время посёлок Хромовка в черте Томска) или в самом городе во флигеле дома Хромова на Монастырской улице (современной улица Крылова). Также существует легенда, что под личностью старца скрывался отрёкшийся от престола император Александр I.

Старец завещал похоронить себя в ограде Богородице-Алексиевского монастыря. Его могила старца стала местом паломничества. В начале XX века над ней была сооружена часовня, а в 1995 году на ее месте нашли мощи святого Феодора.

Фото: пресс-служба мэрии

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