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В Томске открылась выставка-игра по творчеству известного художника Алексея Ремизова

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В Томске в Первом музее славянской мифологии работает выставка по литературным мирам известного писателя и художника Алексея Ремизова «Под крылом птицы ремез». Гости смогут отправиться в путешествие по произведениям автора и «стать звуком грома и звездочкой, а также полежать на брюшке Костромы или залезть в живот к волку».

Выставку создала художница Евгения Фякинская вместе с командой единомышленников из разных областей искусства. Получилась живая уникальная экспозиция. Впервые выставка увидела свет в стенах музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург).

— Из команды Первого музея славянской мифологии никто лично выставку не видел. Но в прошлом году пришла весточка из Санкт-Петербурга от родственницы координатора проекта Софьи Кугаевской о том, что здесь идет замечательная экспозиция, которая совершенно изумительно впишется в пространство нашего музея, потому что она про мифы, сказки, совершенно волшебную России и тот сказочный мир, который раскрывается в текстах Алексея Ремизова, не менее сказочного и чудаковатого, как его называли современники, писателя, — рассказала директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова.

Из Санкт-Петербурга экспозиция попала в Тулу, а уже оттуда добралась до Томска.

— Мы получили выставку в удивительном разобранном виде, как ребус, который надо было собрать. У нас собирались «зумы», мозговые штурмы, переписки с командой во главе с Евгенией Фякинской, и очень отзывчивой командой музея Анны Ахматовой, — отметила Ольга Павлова. — Мы взяли на себя «миссионерскую» роль, чтобы при демонтаже на нашей площадке упаковать её так, чтобы другая площадка не решала такие мучительные ребусы.

В музее отмечают, что посетители выставки после своеобразного знакомства с творчеством Ремизова узнают, где можно купить и прочитать его произведения.

— Люди хотят больше углубиться, погрузиться в творчество писателя. Мы очень рады этому, это одна из наших главных целей — популяризировать творчество прекрасного русского сказочника, — отметили в музее.

Посетить выставку «Под крылом птицы ремез» можно ежедневно с с 10.00 до 19.00 в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Билеты продаются здесь.

Фото: Серафима Кузина

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