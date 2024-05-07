С понедельника в Томске заканчивается отопительный сезон

7 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова, из архива издания

В понедельник, 13 мая, «ТомскРТС» начнет отключать дома от отопления в соответствии с распоряжением горадминистрации, сообщает пресс-служба компании.

Оборудование будет выводиться из работы поэтапно. Сразу после завершения отопительного сезона «ТомскРТС» планирует приступить к реконструкции тепловых сетей на улице Нахимова. Здесь подрядной организации предстоит заменить более километра трубопроводов тепломагистрали № 4 на участке от улицы Советской до улицы Вершинина.

Около двух километров квартальных теплосетей планируется заменить на Иркутском тракте между улицами Беринга и Лазарева в рамках капитального ремонта. На Каштаке намерены выполнить завершающий этап реконструкции перекачивающей насосной станции №4 (ПНС-4), которая выполнялась в течение нескольких лет.

В рамках текущего ремонта одними из первых будут выведены из работы тепломагистраль №2, от которой запитаны дома по проспектам Комсомольский и Фрунзе, улицам Алтайская, Лебедева и Степана Разина, Читинская, Хабаровская, в переулке Мариинском и тепломагистраль №2 Н, к которой подключены дома на улицах Никитина, Тверская, Красноармейская, Крылова, Гоголя, Советская, переулке Плеханова, на проспектах Ленина и Фрунзе.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Томске завершился 10 мая.

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